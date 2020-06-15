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2020-06-15 أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية على جازان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الدائر بني مالك ، و الريث ، و العارضة ، و العيدابي ، و فيفا ، هروب ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً – بمشيئة الله -.



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