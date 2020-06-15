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موجة حر شديدة ثانية ودرجة الحرارة تلامس الـ50 غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني تأثر السعودية بموجة حر شديدة ثانية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة من المتوقع أن تسجل أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة بعد أن كانت الحرارة خلال اليومين الماضية حول معدلاتها.
وتابع الحصيني: يتوقع أن تقترب الحرارة من٥٠ على الشرقية والخليج وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة المنورة.
كما توقع الحصيني أن تكون الحرارة على الشمالية وتبوك والجوف وحائل ونجران وجازان تتراوح درجة الحرارة من “36” إلى”42″ درجة مئوية.
ولفت الحصيني إلى أن هذه الموجة من المتوقع لها أن تستمر ثلاثة أيام حيث تتركز قوة الموجة على المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة والسواحل الشرقية والغربية للمملكة.
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