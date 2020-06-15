سيارات متهالكة تشوه حي المطار بجازان.. والأمانة تعلق

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى عدد من أهالي حي المطار بمدينة جيزان تذمرهم واستياءهم بسبب قيام إحدى الشركات بالسفلتة على عدد من السيارات الخردة؛ ما تسبب في تشويه المشهد الحضاري للحي.

وتحدث أهالي حي المطار لـ”متابعات الخليج 365” حيث قالوا: “لقد استغربنا من قيام الشركة المنفذة بسفلتة الحي على عدة سيارات خردة كانت متوقفة في جوانب الشارع؛ وهذا أدى إلى تشويه بصري لمرتادي الحي والأهالي وكان من الأجدر سحب هذه السيارات وإزالتها من هذا المكان قبل تسوية الإسفلت”.

وأضاف الأهالي “أن مستوى الإسفلت إلى نصف إطارات السيارات ويمكن أن تتجمع المياه أسفل السيارات في حالة وجود أمطار وأيضا تكون مأوى لبعض الحيوانات الضالة، وقد تسبب مشاكل أخرى، مطالبين بضرورة إزالة هذه السيارات المهملة وتسوية الطبقة الإسفلتية.

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وفي سياق متصل تواصلت” متابعات الخليج 365” مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ عبدالرحمن الساحلي والذي أوضح قائلاً: “جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية حيال السيارات المهملة داخل حي المطار وسيتم رفعها قريبا وتسوية الإسفلت مكانها”.

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