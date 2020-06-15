- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفض مجلس الشورى، اليوم، توصية العضو فهد بن جمعة التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.
وقال "ابن جمعة" في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": للأسف لم يتم قبول التوصية للمرة الثالثة، وهذا الرفض مؤشر واضح على عدم استشعار الحاضر واستشراف المستقبل.
وأضاف: لن أستسلم وسوف أقدم توصية بتحديد الأجور إن شاء الله، والحد الأدنى للأجور قاعدة أساسية في نماذج الاقتصاديات المتقدمة، حيث إن الحد الأدنى لمستوى المعيشة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.مجلس الشورى
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 02:53 PM
"ابن جمعة": الحد الأدنى لمستوى المعيشة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
رفض مجلس الشورى، اليوم، توصية العضو فهد بن جمعة التي طالب فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.
وقال "ابن جمعة" في تغريدات على حسابه بـ"تويتر": للأسف لم يتم قبول التوصية للمرة الثالثة، وهذا الرفض مؤشر واضح على عدم استشعار الحاضر واستشراف المستقبل.
وأضاف: لن أستسلم وسوف أقدم توصية بتحديد الأجور إن شاء الله، والحد الأدنى للأجور قاعدة أساسية في نماذج الاقتصاديات المتقدمة، حيث إن الحد الأدنى لمستوى المعيشة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
، للمرة الثالثة.. "الشورى" يرفض توصية سلم رواتب القطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. "الشورى" يرفض توصية سلم رواتب القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.