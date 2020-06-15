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كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الاثنين)، عن انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضًا حادًا على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي؛ بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.
وأوضح "يوروستات" أن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة، تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو، وهو رقم ضئيل للغاية قياسًا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.
وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 02:51 PM
الصادرات تهاوت بنسبة 29.3%
كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الاثنين)، عن انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضًا حادًا على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي؛ بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.
وأوضح "يوروستات" أن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة، تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو، وهو رقم ضئيل للغاية قياسًا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.
وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.
، انخفاض حاد في الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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