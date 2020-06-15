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ارتفع الدولار اليوم (الاثنين) بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق؛ نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت "رويترز".
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار ليل الأحد، لكنه استقر نوعًا ما في التعاملات المبكرة في لندن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 بالمئة.
ونزل الدولار الأسترالي نحو واحد بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.
وهبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.
ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرًا مقابل الدولار، الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيًا أمام اليورو إلي 1.0723.الدولار الأمريكي فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 02:42 PM
اليورو هبط 0.2 % مقابل العملة الأمريكية
ارتفع الدولار اليوم (الاثنين) بينما تراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية مع سيطرة اتجاه العزوف عن المخاطرة على الأسواق؛ نتيجة للمخاوف من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 بعد ظهور حالات جديدة في بكين وارتفاع حالات الإصابة في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت "رويترز".
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار ليل الأحد، لكنه استقر نوعًا ما في التعاملات المبكرة في لندن، وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر العملة مرتفعا 0.2 بالمئة.
ونزل الدولار الأسترالي نحو واحد بالمئة مقابل نظيره الأمريكي، بينما فقد الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة وسجل الاثنان أضعف مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.
وهبط اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1232 دولار.
ورغم العزوف عن المخاطرة لم ترتفع العملة اليابانية كثيرًا مقابل الدولار، الذي سجل 107.28 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري نسبيًا أمام اليورو إلي 1.0723.
، مخاوف الموجة الثانية لـ"كورونا" تصعد بالدولار مقابل العملات الأخرى ،
المصدر : الخليج 365
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