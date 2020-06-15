محمد بن مسعود - الدمام - أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته أعلن الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو إصابة وزير الصحة كواكو اغيمانغ-مانو بفيروس كورونا المستجد. وأكد أكوفو-أدو في تصريح تلفزيوني له حول مستجدات الفيروس في بلاده أن الوزير أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته، ليصبح بذلك أحدث مسؤول حكومي في غانا تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس. يُذكر أن غانا سجلت وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة 11964 حالة إصابة بكوفيد-19 مع 54 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 02:13 PM Advertisements أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته إصابة وزير الصحة الغاني بـ"كورونا" إصابة وزير الصحة الغاني بـ"كورونا" أعلن الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو إصابة وزير الصحة كواكو اغيمانغ-مانو بفيروس كورونا المستجد. وأكد أكوفو-أدو في تصريح تلفزيوني له حول مستجدات الفيروس في بلاده أن الوزير أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته، ليصبح بذلك أحدث مسؤول حكومي في غانا تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس. يُذكر أن غانا سجلت وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة 11964 حالة إصابة بكوفيد-19 مع 54 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، إصابة وزير الصحة الغاني بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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