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شكرا لمتابعة خبر عن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وضعت أمانة الرياض 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ "السجائر- المعسل" .
وأوضحت أنه يجب بيع التبغ في الأسواق المركزية والتموينات، التي لا تقل مساحتها عن 100 متر، ولا تباع إلا في عبوات مغلقة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، ويجب أن وضع لوحة تحذيرية فوق وحدة المحاسبة وأن تكون واضحة للرؤية.
وتابعت الأمانة المواصفات الخمس بأنها يجب ألا تكون مرئية لمرتادي المحل بنسبة 100%، كما يمنع بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها ويمنع الترويج لها.
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