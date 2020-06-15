شكرا لمتابعة خبر عن انقطاع الكهرباء بأحياء بحر أبو سكينة دون سابق أنذار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم عسيري (صدى):

ناشد أهالي مركز بحر أبو سكينة شركة الكهرباء، بإيجاد حلا ناجعاً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن بعض الأحياء والقرى، ومن بينها الشروفة وبعض الأحياء في الخطام؛ حيث كان آخر تلك الانقطاعات ليلة البارحة الأحد 23 /10/1441، وكذلك ظهر هذا اليوم حتى الآن.

وأثار هذا الأمر نوعا من الاستياء لدى السكان، علاوة على اتلاف جميع الأجهزة الكهربائية والمأكولات المبردة؛ فيما تتعرض المنطقة وبصفة مستمرة وبشكل عشوائي لانقطاع التيار الكهربائي وكانت أكثرها في فصل الصيف ونزول الأمطار وليس لها موعد محدد ففترات الانقطاع قد تأتي في النهار أو الليل وتمتد إلى ساعات في أغلب الأحيان، حسب شهادة السكان.

وطالب الأهالي وزير المياه والكهرباء، بالتحقيق في هذه المسألة حيث تقدموا بعدد من البلاغات لشركة الكهرباء على الرقم 933 ولكن لم يتم حسم المسألة وإنما يتلقونه من وعود هي مجرد مسكنات وأعذار.

والجدير بالذكر بأن الخطوط الهوائية بالمركز قديمة جداً وبعض الاعمدة من الخشب؛ لذا يطالب الأهالي عبر (صحيفة صدى) الشركة السعودية للكهرباء بإيجاد حلول سريعة ومعالجة سريعة وتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية.