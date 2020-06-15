شكرا لمتابعة خبر عن مصر تستعد لاستقبال مواطني المملكة في 7 مناطق سياحية أول يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قررت مصر فتح سمائها لإستقبال الطيران الدولي من أول يوليو القادم، وإستقبال السياحة لمواطني المملكة في 3 محافظات "جنوب سيناء، وشمال سيناء، ومرسى مطروح" وهي تضم 7 مناطق سياحية .

وتعد محافظة جنوب سيناء أهم مدن مصر السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ، ومدينة رأس سدر، ومدينة دهب، ونويبع، وطابا.. ومحافظة مرسى مطروح التي تضم جزءًا كبيرًا من الساحل الشمالي الراقي في مصر، ويضم مدينة العلمين، ومرسى مطروح، ومدينة سيوة.

وتضم المدن السابقة فنادق على أرقى مستوى وأغلبها يعرفها السياح والمسافرون في السعودية، وتضم أيضًا مطارات مجهزة لاستقبال الطائرات وبعيدة تمامًا عن المناطق المكتظة بالسكان في مصر، وتتميز بعدد سكانها القليل وهي الأماكن التي يقصدها السياح بعد فترة الحظر الطويلة.