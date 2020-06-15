«الشورى» يطالب «النيابة العامة» برفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعاتها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية بشأن تقرير النيابة العامة 1439 / 1440، النيابة العامة بالعمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة. طالب مجلس الشورى، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاسلامية بشأن تقرير النيابة العامة 1439 / 1440، النيابة العامة بالعمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة. وفي سياق متصل، أكد المجلس أنه على النيابة العامة رفع نسبة الابتعاث من خلال البرامج المتخصصة لزيادة تطوير كوادرها البشرية.

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