شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تنفيذ خطوة واحدة قبل شراء السيارة ورفع القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مقطع فيديو للمهتم بالسيارات حسن قطبي، لمن يريد شراء سيارة بتنفيذ خطوة قبل أن يتم رفع ضريبة القيمة المضافة .

وأوضح قطبي بأن الوقت مناسب لشراء السيارة الآن، وأن السيارة تعتبر حياة للبعض بسبب ظروف العمل وما شابه، خاصةً في ظل عدم انتشار المواصلات العامة بشكل كبير، موضحًا أنه لا ينصح بالمستعمل أبدًا؛ لأن السوق يشكو من الخلل في عدة أنواع؛ وبالتالي الأفضل هي السيارة الجديدة بغض النظر عن “البرستيج” وعلى قدر المال المتاح، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنه يقود سيارة صيني؛ لأن السيارات الموجودة في السوق جميعها ماركات كبيرة؛ لأن الصين مهما كانت تشتري حقوق إنتاج 3 محركات يابانية، والآن معظمهم يعتمد على تكييف ياباني ومكونات أخرى مع قطع غيار ألمانية، وهي سيارات متوقع لها مستقبل طيب في المملكة.