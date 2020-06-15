شكرا لمتابعة خبر عن "تباعد": التطبيق متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب تطبيق "تباعد " على العديد من التساؤلات والاستفسارات ومنها هل من الممكن استخدام التطبيق للمواطن الذي هويته منتهية أو ليس لديه هوية؟

وقال التطبيق بأنه متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه، ويستطيع المواطن صاحب الهوية المنتهية أو من ليس لديه هوية استخدامَ التطبيق لبعض الخدمات التي تحتاج إلى إدخال رقم الهوية، مثل اطلب المساعدة وأبلغ الآخرين.

ويذكر بأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” قد أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق تطبيق “تباعد” لإشعار المستخدمين في حال مخالطة شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الـ ١٤ يومًا الماضية.