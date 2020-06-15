بالصور.. وصول رحلة جديدة للمواطنين العائدين من مطار واشنطن

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الاثنين، رحلة جديدة من مطار واشنطن ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي، قد شهد استقبال رحلة قادمة من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحمل على متنها عدد من المواطنين، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
وتتخذ الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية، وزارة السياحة، وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تتضمن 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.
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