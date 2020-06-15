شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» تعلق على بيع الكمامات بـ«الحبة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، على بيع الـ"كمامات" بالحبة في المملكة؛ لافتًا إلى أنها حالة مؤقتة، وستصدر تعليمات مشددة للبيع بالكرتون نهاية هذا الشهر.

وقال متحدث الغذاء والدواء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم أمس الأحد، لبحث مستجدات فيروس "كورونا" المستجد، إن نسبة توفر الكمامات في الصيدليات ارتفعت بمقدار 188% عما كانت عليه قبل 14 يوما.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الكمامات في الفترة الأخيرة يعود إلى ارتفاع الوعي؛ فيما كان قد أوضح أن هناك 9 مصانع محلية لإنتاج "الكمامات" تنتج مليوني كمامة يوميًا، وإجمالي الكمامات المتوفرة 25 مليون كمامة من كافة الأنواع.