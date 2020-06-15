شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات لـ «الخطوط الحديدية» بزيادة رحلاتها على مسار «الرياض - الأحساء - الدمام» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اليوم الاثنين، بزيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل.

وأكد المجلس على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بضرورة تطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة.

وناشد المجلس المؤسسة، بسرعة انهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات، فضلًا عن وضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض؛ لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها.

وقال المجلس أنه: " المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها ، لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية " .