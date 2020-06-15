شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الحدود الشمالية: ‏إيداع بدل التعيين في حسابات المستفيدين غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالحدود الشمالية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيداع بدل التعيين في حسابات المستفيدين يوم غدٍ الثلاثاء.

وأعلنت تعليم الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن إيداع بدل التعيين للمعلمين بمبلغ 472105 ألف ريال، وسيتم إيداعها في حسابات المستفيدين غدًا.