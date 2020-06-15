شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الاعمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الاعمال والمحلات التجارية بالإضافة الى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين ، بحسب توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح.

وأوضح مجلس الشورى، أنه على الوزارة زيادة اعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاع أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لأدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.

وأشار المجلس، إلى أنه على الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بناء وتقديم برامج نوعية تعليمية وتدريبية وفنية مهنية للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي والقابلة للتأهيل بما يسهم في التطوير معرفيا ومهاريا ومهنيا،لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات النوعية لتفعيل دورهم وتلبية احتياج سوق العمل.

وشدد أن عليها تكثيف "حواراتها الاجتماعية" بين شركاء النجاح (حكومة، أعمال، عمال) لتبني حلول توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 ، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر.