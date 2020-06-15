شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم نجران» تستقبل طلبات الترشيح للعمل بمدارس الكبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

تستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، اليوم الاثنين، طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 16 من ذي القعدة، داعياً الراغبين والراغبات للترشيح التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية.

وأكد جابر مدخلي، على أن ذلك مع توخي الدقة في تعبئة البيانات، لافتًا إلى أنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.