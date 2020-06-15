شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس العام للأمر بالمعروف: الدفاع عن الوطن من القربات والطاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وصف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، المملكة بأنها دولة التوحيد والسنة.
وشدد على ضرورة فضح مخططات الأعداء التى تستهدف النيل من الوطن، مؤكدًا أن الدفاع عن المملكة يعد من القربات والطاعات.
وأكد أن الكشف عن تلك المخططات والرد عليها وعلى الحاقدين يعد من أعظم الوجبات الشرعية.
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