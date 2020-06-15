"الشورى" يطالب بتدريب القضاة ومنسوبي "العدل" على مهارات التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال, وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها. طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال, وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها. كما طالب الوزارة بإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، مشددًا على ضرورة أن تبذل الوزارة المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية.

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