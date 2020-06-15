«الشورى» يطالب «الصناعات العسكرية» بتدريب وتمكين العنصر الوطني

التوسع في التعاون مع مراكز الأبحاث
طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، الهيئة العامة للصناعات العسكرية، توضيح مراحل استراتيجيتها والخطة الزمنية، التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها.
كما طالب المجلس، الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالتوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية.
وكذلك دراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال.
جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
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