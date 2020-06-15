جامعة الملك عبدالعزيز تعلن شروط التقديم الجديدة لبرامج الدراسات العليا

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز عن شروط التقديم الجديدة وآليات المفاضلة لبرامج الدراسات العليا، والتي جاءت تيسيرًا للمتقدمين في هذه الفترة، في ظل ظروف جائحة كورونا.

وتتضمن بعض برامج الدراسات العليا «العامة» التي تم استحداثها مؤخرًا، وبرامج الدراسات العليا النوعية (برسوم مالية).

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وسوف يتاح التقديم على هذه البرامج خلال الفترة من الأحد 22 /10 /1441هـ حتى يوم الثلاثاء 2 /11/ 1441هـ.

وأوضح عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور سعود بن مستور السلمي، أنه نظرًا للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاةً لمصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ممن يتعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار اللغة الإنجليزية، فقد أقرت العمادة ضوابط وآليات مفاضلة جديدة تضمن سهولة التقديم والعدالة في التقييم، ولمعرفة البرامج المتاحة وشروط وآليات المفاضلة نأمل زيارة موقع عمادة الدراسات العليا ببوابة القبول.

كما أفاد بأن التقديم يتم إلكترونيا عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة أعلاه، مشيرا إلى دعم وتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، تسعى دائماً إلى تيسير إجراءات المتقدمين والمتقدمات للدراسة، وتحقيق ما يسهم في رفع مستوى التعليم الأكاديمي العالي تعزيزًا للتنمية الثقافية والفكرية في المملكة العربية السعودية، متمنيًا للمتقدمين التطور العلمي وتحقيق الإنجاز والغايات.