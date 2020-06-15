«الصحة» تُطالب بتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن «كورونا»

أكدت أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة. ودعت «الصحة» جميع أفراد المجتمع عبر إنفوجرافيك نشرته على منصتها التوعوية «عش بصحة» بالحرص على استقاء المعلومات الصحية من مصدر موثوق مثل حسابات الصحة في مواقع التواصل ومنصتها التوعوية عش بصحة، حيث يمكن الاطلاع على هذه الحسابات والاستفادة من محتوياتها، وذلك عبر منصة التوعوية عش بصحة بتويتر ، و على الإنستقرام واليوتيوب ، وكذلك التلجرام ، ‏والحساب الرسمي لوزارة الصحة ، إضافة إلى الموقع الالكتروني الوقاية من كورونا .

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