بنسبة 58%..السعودية الأولى عالميًا في التبرع بالدم

أوضح المجلس الصحي السعودي، أن السعوديين جاؤوا في المركز الأول عالميًا من بين ٢٨ دولة، من حيث الإقبال على التبرع بالدم.

وذكر المجلس- عبر حسابه بتويتر- أن السعوديين حققوا نسبة 58 % من حيث التبرع بالدم، في دراسة أجرتها «أبسوس آند موري» البريطانية.

يُذكر أن العالم، احتفل أمس الأحد (14 يونيو) باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وكانت دارة الملك عبد العزيز نشرت صورة نادرة توثق تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير الرياض آنذاك)، انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم؛ تعود لعام ( 1427هـ/2006 م)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم (اليوم العالمي للتبرع بالدم).

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