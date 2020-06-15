الدكتور السند: الدفاع عن المملكة ضد الحملات المغرضة واجب شرعي

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، أن الدفاع عن المملكة ضد الحملات المغرضة من الواجبات الشرعية.

وذكر حساب رئاسة الهيئة- عبر تويتر- أن الدكتور السند قال إن الدفاع عن وطن الإسلام المملكة العربية السعودية، وفضح مخططات أعدائها، والحاقدين عليها، والرد على الحملات المغرضة وأصحابها، من أعظم الواجبات الشرعية.

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وأضاف أن المملكة دولة التوحيد والسنة، والقيام بهذا الدفاع بإخلاص وصدق، يعد من القربات والطاعات.

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