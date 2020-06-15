صورة نادرة.. الملك سلمان يتسلم ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم 10 مرات

ترجع لعام 2005م

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يتسلم ميدالية الاستحقاق لتبرعه بالدم 10 مرات. وذكرت الدارة- عبر حسابها بتويتر- أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نال ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة؛ لتبرعه بالدم 10 مرات عام 1426هـ / (2005م). Advertisements وكانت الدارة نشرت في وقت سابق، صورة توثق تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أمير الرياض آنذاك)، انطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم (اليوم العالمي للتبرع بالدم)، الذي حل أمس الأحد (14 يونيو). اقرأ أيضا: عمرها 14 عامًا.. صورة تاريخية للملك سلمان وهو يتبرع بالدم

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