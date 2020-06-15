

إسلام آباد 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن المعتقلين الأربعة ينتمون إلى تنظيم إرهابي مسلح .

وأضاف أن المعتقلين الأربعة كانوا مطلوبين منذ فترة لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها الاعتداء على قوات الأمن في مدينة بيشاور، وقد تم الوصول إليهم خلال التحقيق مع عناصر إرهابية تم اعتقالها قبل أيام.

كما أوضح أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين الأربعة على أسلحة ومتفجرات.

// انتهى //

13:53ت م

0085





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل أربعة عناصر إرهابية في مدينة بيشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.