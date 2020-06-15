السعودية اليوم / تحطم طائرة عسكرية إندونيسية ونجاة قائدها



جاكرتا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أعلنت القوات الجوية الإندونيسية اليوم أن مقاتلة عسكرية تحطمت في جزيرة سومطرة اليوم، وتمكن قائدها من النجاة و الخروج منها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الإندونيسية فجر ادريانتو إن "المقاتلة بريطانية الصنع من طراز هوك 209، كانت على وشك الهبوط بعد طلعة تدريبية عندما اصطدمت بمنزلين في مدينة بيكانبارو".

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية إثر اصطدام الطائرة بالمنزلين.

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13:47ت م

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