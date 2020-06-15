

الباحة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق اليوم، خدمة موعد على منصة دعم الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة

واستعرض مدير تقنية المعلومات بتعليم المخواة سعيد بن خلف الغامدي مراحل الخدمة من لحظة إنشاء الطلب من قبل المستفيد وتتبع إجراءاته حتى إبلاغ المستفيد بالإجراءات المُتبعة عبر خدمة الرسائل النصيّة .

وأوضح الجالوق أن هذه المبادرة الإلكترونية تهدف إلى خدمة المستفيدين "عن بعد" وتحديد مواعيد زياراتهم للإدارة بدقة, مؤكداً أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية ومنها منصة دعم بما يضمن تجويد الخدمة .

وبيّن أن المستفيد بمجرد رفع طلبه على المنصة عبر خدمة "موعد" تصله رسالة تبليغ بقبول طلب الزيارة وتحديد موعدها بدقة، وذلك لضمان تقليل أوقات الانتظار، ومنع التكدس من قبل المراجعين، وزيادةً في الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.

// انتهى //

13:03ت م

0071



الباحة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأطلق المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق اليوم، خدمة موعد على منصة دعم الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد واستعرض مدير تقنية المعلومات بتعليم المخواة سعيد بن خلف الغامدي مراحل الخدمة من لحظة إنشاء الطلب من قبل المستفيد وتتبع إجراءاته حتى إبلاغ المستفيد بالإجراءات المُتبعة عبر خدمة الرسائل النصيّة .وأوضح الجالوق أن هذه المبادرة الإلكترونية تهدف إلى خدمة المستفيدين "عن بعد" وتحديد مواعيد زياراتهم للإدارة بدقة, مؤكداً أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية ومنها منصة دعم بما يضمن تجويد الخدمة .وبيّن أن المستفيد بمجرد رفع طلبه على المنصة عبر خدمة "موعد" تصله رسالة تبليغ بقبول طلب الزيارة وتحديد موعدها بدقة، وذلك لضمان تقليل أوقات الانتظار، ومنع التكدس من قبل المراجعين، وزيادةً في الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.// انتهى //13:03ت م0071

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم المخواة يطلق خدمة "موعد الإلكترونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.