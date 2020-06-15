السعودية اليوم / " مركز تعزيز الصحة النفسية " ينظم حلقة عن جهود الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا الأربعاء المقبل



الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

ينظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الأربعاء المقبل حلقة نقاش عن "جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس

وتهدف الحلقة إلى التعريف على الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي، وتفاعلاً مع التقارير الدولية التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية المصاحبة لفيروس كورونا الجديد والآثار المتوقعة على المجتمع.

وتشتمل محاور حلقة النقاش على عدة محاور منها الصحة النفسية في الأزمات والكوارث، والمعايير المهنية والأخلاقية للدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات، ومراجعة جهود المنظمات المجتمعية غير الربحية في تقديم الدعم النفسي، وجهود ومبادرات القطاعات والمنظمات الحكومية في مجال الدعم النفسي، بالإضافة إلى محوري الصحة النفسية في زمن التباعد الاجتماعي وبعد الجائحة، واستعراض وتقييم التجارب والدروس المستفادة.

ودعا المركز المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي إلى حضور الحلقة النقاش بداية من الساعة 10 صباحًا ، وسينشر رابط الوصول إلى الحلقة من خلال حساب المركز على تويتر @NCMH_SA .

// انتهى //

13:02ت م

0070



الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسينظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الأربعاء المقبل حلقة نقاش عن "جهود ومبادرات الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد" .وتهدف الحلقة إلى التعريف على الجهود المبذولة في مجال الدعم النفسي، وتفاعلاً مع التقارير الدولية التي تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية المصاحبة لفيروس كورونا الجديد والآثار المتوقعة على المجتمع.وتشتمل محاور حلقة النقاش على عدة محاور منها الصحة النفسية في الأزمات والكوارث، والمعايير المهنية والأخلاقية للدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات، ومراجعة جهود المنظمات المجتمعية غير الربحية في تقديم الدعم النفسي، وجهود ومبادرات القطاعات والمنظمات الحكومية في مجال الدعم النفسي، بالإضافة إلى محوري الصحة النفسية في زمن التباعد الاجتماعي وبعد الجائحة، واستعراض وتقييم التجارب والدروس المستفادة.ودعا المركز المهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي إلى حضور الحلقة النقاش بداية من الساعة 10 صباحًا ، وسينشر رابط الوصول إلى الحلقة من خلال حساب المركز على تويتر @NCMH_SA .// انتهى //13:02ت م0070

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " مركز تعزيز الصحة النفسية " ينظم حلقة عن جهود الدعم النفسي لمواجهة آثار فيروس كورونا الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.