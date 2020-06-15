السعودية اليوم / رئيس بلدية صبيا يتفقد سوق الخضار والفواكه الجديد



صبيا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

قام رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي دغريري اليوم ، بجولة ميدانية على سوق الخضار والفواكه الجديد بالمحافظة.

وهدفت الجولة للتأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس

وألتقى المهندس دغريري خلال الجولة عدداً من المتسوقين والباعة ، وبحث معهم سبل الحفاظ على أفضل المستويات من النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية والتعليمات البلدية ، حرصا على سلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق ، مؤكداً أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية اليومية لمتابعة نشاط سوق الخضار والفواكه من خلال تنظيم حركة المتسوقين داخل السوق ومن خلال تخصيص مواقع الفحص الحراري، والتقيد بالتباعد الاجتماعي خلال تسوقهم.

// انتهى //

12:51ت م

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صبيا 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقام رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي بن علي دغريري اليوم ، بجولة ميدانية على سوق الخضار والفواكه الجديد بالمحافظة.وهدفت الجولة للتأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا وألتقى المهندس دغريري خلال الجولة عدداً من المتسوقين والباعة ، وبحث معهم سبل الحفاظ على أفضل المستويات من النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية والتعليمات البلدية ، حرصا على سلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق ، مؤكداً أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية اليومية لمتابعة نشاط سوق الخضار والفواكه من خلال تنظيم حركة المتسوقين داخل السوق ومن خلال تخصيص مواقع الفحص الحراري، والتقيد بالتباعد الاجتماعي خلال تسوقهم.// انتهى //12:51ت م0069

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