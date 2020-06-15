السعودية اليوم / بلدية الخفجي تبدأ استقبال المستفيدين من خلال خدمة حجز المواعيد عبر موقع أمانة الشرقية



الخفجي 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

بدأت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخفجي أمس، استقبال كل من حصل على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية عن طريق موقع أمانة المنطقة الشرقية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت بالبدء بإتاحة خدمة حجز المواعيد عن طريق موقع أمانة المنطقة الشرقية، وهي خدمة إلكترونية تقدمها أمانة المنطقة الشرقية لتمكين المستفيدين من حجز المواعيد في البلديات، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa والدخول على خيار : الخدمات الالكترونية - خدمة الأفراد- خدمة العملاء - تقديم طلب إلكترونى لخدمة العملاء - تنفيذ الخدمة، وحجز الموعد بعد تعبئة البيانات والقسم المطلوب بالبلدية.

وأكد المهندس الحميداني أن هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية لترتيب مواعيد المستفيدين والاهتمام بعدم التكدس، مشدداً بأنه لن يتم استقبال أي مستفيد إلا بعد التقديم على موعد لمراجعة البلدية والحصول على الموافقة من موقع أمانة المنطقة الشرقية، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البلدية من خلال الفحص وقياس درجة الحرارة، والتأكيد على لبس الكمامات والقفازات على المستفيدين والموظفين بالبلدية, وذلك للحرص على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس

// انتهى //

12:49ت م

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الخفجي 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخفجي أمس، استقبال كل من حصل على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية عن طريق موقع أمانة المنطقة الشرقية .وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت بالبدء بإتاحة خدمة حجز المواعيد عن طريق موقع أمانة المنطقة الشرقية، وهي خدمة إلكترونية تقدمها أمانة المنطقة الشرقية لتمكين المستفيدين من حجز المواعيد في البلديات، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa والدخول على خيار : الخدمات الالكترونية - خدمة الأفراد- خدمة العملاء - تقديم طلب إلكترونى لخدمة العملاء - تنفيذ الخدمة، وحجز الموعد بعد تعبئة البيانات والقسم المطلوب بالبلدية.وأكد المهندس الحميداني أن هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية لترتيب مواعيد المستفيدين والاهتمام بعدم التكدس، مشدداً بأنه لن يتم استقبال أي مستفيد إلا بعد التقديم على موعد لمراجعة البلدية والحصول على الموافقة من موقع أمانة المنطقة الشرقية، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها البلدية من خلال الفحص وقياس درجة الحرارة، والتأكيد على لبس الكمامات والقفازات على المستفيدين والموظفين بالبلدية, وذلك للحرص على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //12:49ت م0068

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