السعودية اليوم / بلدي مركز القفل يبحث احتياجات الأهالي من الخدمات البلدية



صامطة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

عقد المجلس البلدي بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم , اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس عبده بن علي محنشي ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس ببلدية القفل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المشروعات البلدية المنفذة والجاري تنفيذها, والمبادرات التي اعتمدتها البلدية، إلى جانب احتياجات المواطنين في المركز والقرى التابعة له من المشروعات والخدمات البلدية.

كما جرى بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

// انتهى //

12:48ت م

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