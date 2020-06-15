السعودية اليوم/ بلجيكا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 71 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 60100 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9661 حالة وفاة .

// انتهى //

12:46ت م

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بروكسل 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 71 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و ست حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 60100 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9661 حالة وفاة .// انتهى //12:46ت م0065

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