السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنظم عددا من الدورات التدريبية ضمن مبادرة "جاهز"



عرعر 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

تنظم جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة عدد من الدورات التدريبية "عن بعد" ، وذلك ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير‏"فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز"‏أمير منطقة الحدود الشمالية "جاهز" .

وتبدأ الدورات يوم الخميس القادم بدورة عن تأمين الاحتفالات والمؤتمرات والفنادق ، فيما تقام بتاريخ 2-11-1441 دورة عن إدارة الطوارئ وسلامة المنشأت، كما يقام في الـ 4 من شوال دورة بعنوان "جاهزون لحماية منازلنا " .

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12:46ت م

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