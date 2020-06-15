

نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس

‏ نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم، بالتعاون مع شرطة منطقة نجران حملة توعوية صحية، استهدفت منسوبيها.

وأوضحت صحة نجران، أن الحملة تضمنت الفرز الحراري، وكيفية صناعة الكمامة القماشية، وطرق التعقيم، وأهمية التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، وكيفية غسل اليدين, والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتأتي الحملة ضمن الجولات التوعوية التي تقوم بها صحة نجران على المنشآت الحكومية لتوعية الموظفين والموظفات بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس

// انتهى //

12:45ت م

0062



نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس‏ نفّذت الشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم، بالتعاون مع شرطة منطقة نجران حملة توعوية صحية، استهدفت منسوبيها.وأوضحت صحة نجران، أن الحملة تضمنت الفرز الحراري، وكيفية صناعة الكمامة القماشية، وطرق التعقيم، وأهمية التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، وكيفية غسل اليدين, والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية.وتأتي الحملة ضمن الجولات التوعوية التي تقوم بها صحة نجران على المنشآت الحكومية لتوعية الموظفين والموظفات بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا // انتهى //12:45ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " صحة نجران " تنفذ حملة توعوية صحية بمقر شرطة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.