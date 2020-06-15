شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بزيادة رحلات القطارات على مسار «الرياض - الأحساء – الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

• وضع الحوافز لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الدمام إلى الميناء الجاف بالرياض

• «الشورى» يطالب «العدل» بإعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح

• ضرورة تخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح

• المطالبة بمشاركة القطاع الخاص في توفير مبان جاهزة لوزارة العدل

• بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية

• إيجاد برنامج تدريبي للقضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر على مهارات الاتصال

• المجلس يطالب «الأمن السيبراني» بالتسريع في إجراءات حماية البنى التحتية والحد من الجرائم السيبرانية

• دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع

طالب مجلس الشورى ، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بسرعة انهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات. وأكد أنه على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية زيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام ، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل.

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الشورى يطالب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بوضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض ، لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها.

الشورى : على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها ، لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية.

وطالب مجلس الشورى – في قرار أصدره اليوم – وزارة العدل بإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، وقال :على وزارة العدل دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل. كما طالب وزارة العدل بإعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم ، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم.

وطالب وزارة العدل بتخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل ، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح، وأكد أنه على وزارة العدل بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية، وإيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال , وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. محمد الحيزان.

وأكد الشورى– في قرار أصدره اليوم - على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الالتزام بما ورد في المادة ( 29) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير ، ودعا في قراره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية ، والحد من الجرائم السيبرانية.

وطالب الهيئة بدراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول ، كما طالب بمراجعة الهيكل التنظيمي ، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي ، وذلك بربطه بمجلس إدارتها.

وأكد أنه على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية.

وطالب مجلس الشورى– في قرار أصدره اليوم - مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد استراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة.

كما طالب المجلس بالشروع في اعتماد نظام الإيداع الإلكتروني للرسائل العلمية والأبحاث والكتب وتوفيرها الكترونياً بطريقة تسمح بالبحث والتصفح والتخزين مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.