شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعمين مخالفين بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف مطعمين مخالفين، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وعدم تقيدهما بالاشتراطات الصحية والبلدية. وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية وضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، أغلقت مطعما في تاروت ومطعماً آخر في صفوى، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، إضافة الى عدد من المخالفات للاشتراطات النظامية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطعمين مخالفين بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.