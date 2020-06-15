شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في استراليا: مغادرة سادس الرحلات الاستثنائية لعودة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت سفارة المملكة لدى أستراليا، مغادرة سادس الرحلات الاستثنائية للمواطنين الراغبين بالعودة الى المملكة من استراليا اليوم. وقامت السفارة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في استراليا: مغادرة سادس الرحلات الاستثنائية لعودة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.