موسكو تطرد دبلوماسيَين تشيكيَين ردا على خطوة مماثلة قامت بها براغ المزيد

طردت موسكو، اليوم الإثنين، دبلوماسيَين تشيكيَين ردا على خطوة مماثلة اتخذتها براج الجمعة الماضية.

وكانت تشيك، قد طردت دبلوماسيين روسيين اثنين بعدما نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم 3 سياسيين في براج.

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وقال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش، في تصريحات صحفية حينها، إن "موظفا في السفارة اختلق عمدا معلومات عن مخطط للاعتداء على سياسيين تشيكيين وأرسلها إلى جهاز الاستخبارات".

وأضاف: "اتّخذنا الإجراءات المناسبة وأعلنا موظفَين في السفارة كشخصين غير مرغوب بهما"، بدون أن يكشف وظيفتيهما أو هويتيهما.



وردا على هذا الإجراء، أعلن فلاديمير زاباروف أحد كبار المشرعين الروس، الجمعة، أن موسكو سترد بالمثل.