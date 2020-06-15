صفقة اليوم.. أرامكو تستحوذ على 70% من سابك

نفذت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط صفقات خاصة على أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بقيمة إجمالية 259.1 مليار ريال، ما يعني تنفيذ صفقة شراء 70% من سابك بنفس السعر المعلن عنه سابقا.



وحسب البيانات المنشورة على موقع السوق السعودية "تداول"، الأحد، والتي نقلها موقع "العربية نت"، تم تنفيذ عملية الاستحواذ عبر 4 صفقات خاصة بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار.

وحتى منتصف الجلسة بلغت قيمة التداول على سهم سابك 259.2 مليار ريال.

كانت أرامكو قد أعلنت في مارس /آذار الماضي أن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات سابك من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.

وقالت أرامكو: "جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها. سيصدر إعلان في الوقت المناسب".

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وفي نوفمبر من العام الماضي توصلت شركة "أرامكو" السعودية لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتم تحديد سعر السهم الواحد من "سابك" في الصفقة بما يعادل 123.39 ريال.

واتفقت "أرامكو" مع صندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على دفع 36 % من قيمة الصفقة نقدًا، مع تعديل المبلغ لمراعاة نفقات معينة عند إتمام عملية البيع.

كما جرى الاتفاق على دفع المبلغ المتبقي والبالغة نسبته 64 % من ثمن الشراء في صورة قرض مقدم من البائع، وفق موقع "أرقام".