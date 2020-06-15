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شكرا لقرائتكم تعليم المخواة يطلق خدمة موعد الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعليم المخواة يطلق خدمة موعد الإلكترونية
منعاً للتكدّس وتوفيراً للجهد والوقت
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي
ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا أطلق مدير التعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق في مكتبه اليوم خدمة موعد على منصة دعم الإلكترونية.
واستعرض مدير تقنية المعلومات الأستاذ سعيد خلف الغامدي مراحل الخدمة من لحظة إنشاء الطلب من قبل المستفيد وتتبع إجراءاته حتى إبلاغ المستفيد بالإجراءات المُتبعة عبر خدمة الرسائل النصيّة.
وأوضح مدير التعليم بمحافظة المخواة أن هذه المبادرة الإلكترونية تهدف إلى خدمة المستفيدين عن بعد وتحديد مواعيد زياراتهم للإدارة بدقة، مؤكداً أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطط الإدارة لتطوير منظومة خدماتها الإلكترونية ومنها منصة دعم بما يضمن تجويد الخدمة.
وبيّن أن المستفيد بمجرد رفع طلبه على المنصة عبر خدمة موعد تصله رسالة تبليغ بقبول طلب الزيارة وتحديد موعدها بدقة وذلك لضمان تقليل أوقات الانتظار ، ومنع التكدس من قبل المراجعين، وزيادةً في الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.
وأشار الجالوق إلى أن الخدمة تأتي ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها الإدارة لضمان سلامة العودة، مضيفا أن هذه الخدمة ستستمر حتى بعد نهاية أزمة كورونا بمشيئة الله تعالى.
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