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مادة كيميائية في قشر التفاح قد تعالج مرضى التصلب المتعدد
دراسة أمريكية واعدة
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشفت دراسة طبية أن مادة كيميائية في قشر التفاح يمكن أن تعالج مرض التصلب المتعدد.
وأعطى الباحثون الأمريكيون من جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا، المركب الكيميائي الموجود في قشر التفاح والكمثرى، حمض أورسوليك، إلى الفئران المصابة بمراحل متقدمة من مرض التصلب المتعدد.
وذكرت الدراسة التي نشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences أن بعض الحيوانات المصابة بالشلل نتيجة هذا المرض، تمكنوا من المشي مرة أخرى.
وتابع الباحثون أنه إذا شوهدت نتائج مماثلة في البشر، فإن ذلك سيحسن بشكل كبير من نوعية حياتهم.
وعادة ما يصيب مرض التصلب المتعدد المرضى في سن من 20 عامًا إلى 30 عامًا، وهو أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال، وهو يؤثر على أكثر من 10 آلاف مصاب في السعودية؛ بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة 2019.
والأعراض التي قد تصل إلى الشلل سببها النيران الصديقة في جهاز المناعة في الجسم لأنها تهاجم عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة.
والأدوية الموجودة حاليًا تبطئ أو توقف مرض التصلب العصبي المتعدد في المراحل المبكرة عن طريق تهدئة جهاز المناعة، ولكن لا شيء يصلح الضرر الذي حدث بالفعل.
وخلافا للأدوية الموجودة، فإن حمض أورسوليك يصلح هذه الأضرار.
وقال مؤلف مشارك في الدراسة، البروفيسور غوانغ زيان زانغ: من المشجع أن نرى مركبًا يوقف ويصلح تلف التصلب المتعدد، ونأمل في تجربة المركب على المرضى قريبًا.
وقالت جمعية رعاية للتصلب المتعدد في بريطانيا، إن البحث واعد بلا شك، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.
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