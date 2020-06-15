استشاري أمراض معدية: كورونا لا يعود مجدداً للمصاب.. ولكن احذروا

2020-06-15

متابعات الخليج 365 - خولة اللحيدان - الرياض

أوضح استشاري الأمراض المعدية محمد شيخ أن هناك بروتوكولات علاجية وضعتها وزارة الصحة لعلاج مرضى الحالات الشديدة ، ولكن معظم الحالات تتعافى عن طريق مناعة الشخص المصاب وعن طريق أخذ مسكنات للأعراض.

عودة الفيروس

وقال الاستشاري محمد شيخ لـ”متابعات الخليج 365”: إن الفيروس في الغالب لا يعود بل ننتظر أبحاث لمتابعة المصابين بعد فترة وهناك تقارير عن احتمالية إصابة أشخاص لمرة أخرى ولكن ليست مؤكدة لأنها من المحتمل وربما تكون نفس أعراض الإصابة الأولى، وأيضا نظرا لإيجابية التحليل لفترة طويلة عند المصاب.

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أطعمة مفيدة

وأشار الاستشاري إلى أن من أهم عوامل تقوية المناعة عند الشخص ضد فيروس كورونا وأي فيروسات تنفسية أخرى النوم الصحي، والأكل المتزن والمتنوع، وممارسة الرياضة وشرب الماء بشكل كافٍ، أما بخصوص وجود طعام معين فلا يوجد دراسات تذكر هذا الموضوع بالخصوص.

نصيحة للوقاية

ونصح محمد شيخ بثلاث خطوات مهمة نجعلها جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهي غسل وتعقيم اليدين بانتظام، ولبس الكمامات عند التجمعات العامة وعند الخروج من المنزل، وجعل مسافة لا تقل عن متر ونصف بينك وبين أي شخص خارج المنزل.

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