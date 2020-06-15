محمد بن مسعود - الدمام - 12 وفاة ترفع الحصيلة إلى 459 حالة حتى الآن سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات.السودان فيروس كورونا الجديد 15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 01:01 PM Advertisements 12 وفاة ترفع الحصيلة إلى 459 حالة حتى الآن السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220 السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220 سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة السودانية، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 7220 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 459 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2610 حالات. الكلمات المفتاحية ، السودان: ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 7220 ،

المصدر : الخليج 365

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