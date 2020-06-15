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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (1043) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (614) لعمانيين و(429) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24524) و(108) وفيات وتماثل (9533) حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ (3283)، والحالات المنومة اليوم (49)، والمنومين (317)، والمنومة في العناية المركزة (104).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 12:49 PM
أصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في البلاد 24524سلطنة عمان: تسجيل 1043 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم تسجيل (1043) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ منها (614) لعمانيين و(429) لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (24524) و(108) وفيات وتماثل (9533) حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ (3283)، والحالات المنومة اليوم (49)، والمنومين (317)، والمنومة في العناية المركزة (104).
، سلطنة عمان: تسجيل 1043 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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