محمد بن مسعود - الدمام - "حسين محمد" إلى المرتبة السادسة بشرطة العاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-15 صدرت موافقة ‏مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار، على ترقية حسين محمد صالح كمال الموظف بشرطة العاصمة المقدسة ‏إلى المرتبة السادسة. 15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 12:41 PM Advertisements صدرت موافقة ‏مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار، على ترقية حسين محمد صالح كمال الموظف بشرطة العاصمة المقدسة ‏إلى المرتبة السادسة. ، "حسين محمد" إلى المرتبة السادسة بشرطة العاصمة المقدسة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "حسين محمد" إلى المرتبة السادسة بشرطة العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.