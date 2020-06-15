شكرا لمتابعة خبر عن كسوف حلقي للشمس الأحد القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد ‏أبو زاهرة، بانه يتوقع أن يشهد نصف من الكرة الأرضية الشرقي، أول كسوف للشمس هذا العام وسيكون ذلك صباح الأحد 29 شوال 1441، الموافق 21 يونيو 2020.

وأكد أبو زاهرة بأنه يمكن رؤية هذا الكسوف في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب ‏شرق المملكة واليمن وسلطنة عُمان، في حين يُشاهد جزئياً بنسب ‏متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي‎.‎

وأوضح أن هذا الكسوف الحلقي سيكون عميقاً، إذ سيغطي القمر ‏قرص الشمس بنسبة (99%)، ما يعني أن الحلقة ستكون نحيلة ‏جداً، الأمر الذي يجعل هذا الكسوف استثنائيًا، حيث ستُتاح الفرصة لرؤية ‏ظاهرة تسمى تأثير (خرزات بيلي)، والتي عادة ترصد في الكسوف ‏الكلي.