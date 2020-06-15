شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» يؤكد على قائدي المركبات بفحص الإطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، على ضرورة فحص إطارات السيارات بشكل دوري، تجنبًا للحوادث المرورية التي تنتج عن انفجار الإطارات.
وأوضح " المرور " أنه لتلافي انفجار المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يجب التحقق من مستوى ضغط الهواء، وفحص الإطارات دوريًا.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه يجب تجنب زيادة حمولة المركبة، فضلًا عن أهمية اختيار الإطارات ذات الجودة الممتازة.
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